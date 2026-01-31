13:06
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов

Мировой рынок драгоценных металлов столкнулся с беспрецедентным падением. Всего за 36 часов совокупная капитализация сектора сократилась более чем на $7 триллионов. Эксперты называют происходящее самым масштабным обвалом за последние десятилетия, пишет Bloomberg.

Наиболее сильное падение у серебра. Его стоимость упала более чем на 30 процентов, опустившись ниже отметки $85 за унцию. Этот сектор потерял около $1,96 триллиона рыночной стоимости.

Золото, традиционно считающееся защитным активом, снизилось на 13,6 процента. Цена за унцию ушла ниже уровня $4,9 тысячи, что сократило общую капитализацию металла на $5 триллионов.

Кризис затронул и другие металлы платиновой группы.

  • Платина просела на 27,25 процента, зафиксировавшись ниже $2,1 тысячи за унцию (потеря рыночной массы составила $215 миллиардов).

  • Палладий упал на 21,5 процента до значений ниже $1,7 тысячи за унцию, лишившись около $85 миллиардов.

Резкое движение цен вызвало панику среди инвесторов и привело к массовым закрытиям позиций на крупнейших мировых биржах. Аналитики связывают происходящее с комплексом макроэкономических факторов, однако подчеркивают, что скорость падения не имеет аналогов в современной истории финансов.
