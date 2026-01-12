Цена золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4,6 тысячи за унцию

Мировые цены на золото обновили исторический максимум на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в мире. Сегодня в ходе торгов стоимость драгметалла впервые превысила отметку $4,6 тысячи за тройскую унцию, сообщает Reuters.

Рост котировок связан с повышенным спросом на защитные активы на фоне глобальной нестабильности, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в США. Инвесторы продолжают переводить средства в золото как в один из наиболее надежных инструментов сохранения капитала.

Отметим, в начале 2025-го золото стоило около $2,6 тысячи за унцию, к концу года — почти $4,5 тысячи.