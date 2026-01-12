15:02
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Цена золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4,6 тысячи за унцию

Фото из интернета

Мировые цены на золото обновили исторический максимум на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в мире. Сегодня в ходе торгов стоимость драгметалла впервые превысила отметку $4,6 тысячи за тройскую унцию, сообщает Reuters.

Рост котировок связан с повышенным спросом на защитные активы на фоне глобальной нестабильности, а также с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в США. Инвесторы продолжают переводить средства в золото как в один из наиболее надежных инструментов сохранения капитала.

Отметим, в начале 2025-го золото стоило около $2,6 тысячи за унцию, к концу года — почти $4,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357510/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Золото впервые превысило отметку $4 тысячи за унцию
Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран
Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане
Перспективы рынка золота и его влияние на экономику Кыргызстана в 2025 году
Рост цен на золото позволит осваивать не высокорентабельные месторождения
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Таджикистан и&nbsp;Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор Таджикистан и Узбекистан запускают мультимодальный транспортный коридор
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку крупных импортеров шоколада из&nbsp;России Кыргызстан вошел в десятку крупных импортеров шоколада из России
Временный запрет на&nbsp;вывоз из&nbsp;КР отходов черных металлов предлагают продлить Временный запрет на вывоз из КР отходов черных металлов предлагают продлить
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
14:36
Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, чем раньше за десятилетия Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, ч...
14:26
Цена золота вновь обновила исторический максимум, превысив $4,6 тысячи за унцию
14:11
В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель
14:02
В Бишкеке для движения транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова
14:00
Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы