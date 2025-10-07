Золото впервые превысило отметку $4 тысячи за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) 7 октября достигла $4 000,1 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

По данным Reuters, сегодня к утру котировки немного скорректировались — золото торговалось на уровне $3 тысячи 985 за унцию.

Аналитики отмечают, что подъем связан с повышенным спросом на защитные активы на фоне первой за шесть лет приостановки работы правительства США (шатдауна), ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также политической нестабильности во Франции и Японии.

Дополнительным фактором роста стали масштабные закупки золота центральными банками, особенно в странах с развивающейся экономикой, стремящихся сократить зависимость от доллара.

По прогнозу Goldman Sachs, при сохранении геополитической неопределенности и мягкой политики ФРС цена золота может достичь $4 тысячи 900 за унцию к концу 2026 года.