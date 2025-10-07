13:10
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Экономика

Золото впервые превысило отметку $4 тысячи за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) 7 октября достигла $4 000,1 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

По данным Reuters, сегодня к утру котировки немного скорректировались — золото торговалось на уровне $3 тысячи 985 за унцию.

Аналитики отмечают, что подъем связан с повышенным спросом на защитные активы на фоне первой за шесть лет приостановки работы правительства США (шатдауна), ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также политической нестабильности во Франции и Японии.

Дополнительным фактором роста стали масштабные закупки золота центральными банками, особенно в странах с развивающейся экономикой, стремящихся сократить зависимость от доллара.

По прогнозу Goldman Sachs, при сохранении геополитической неопределенности и мягкой политики ФРС цена золота может достичь $4 тысячи 900 за унцию к концу 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346263/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран
Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане
Перспективы рынка золота и его влияние на экономику Кыргызстана в 2025 году
Рост цен на золото позволит осваивать не высокорентабельные месторождения
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
12:56
Открытый конкурс авторов по нескольким школьным предметам объявят в Кыргызстане Открытый конкурс авторов по нескольким школьным предмет...
12:55
Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси
12:40
Золото впервые превысило отметку $4 тысячи за унцию
12:22
В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском
12:15
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира