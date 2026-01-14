15:39
Экономика

Планы на случай кризиса: Нацбанк КР утвердил новые требования для банков

Правление Национального банка Кыргызстана утвердило Положение о требованиях к плану финансового оздоровления.

Документ устанавливает единые и обязательные требования к содержанию, порядку разработки и предоставления банками планов финансового оздоровления. Такие планы должны разрабатываться заблаговременно и предусматривать конкретные меры по восстановлению финансовой устойчивости кредитных организаций в случае ухудшения их финансового положения.

В отличие от прежней практики, когда меры финансового оздоровления формировались преимущественно по требованию регулятора и уже после выявления проблем, новое положение вводит превентивный подход. Банки обязаны заранее определить возможные стресс-сценарии, включая отток вкладов, ухудшение качества активов и дефицит ликвидности, а также описать механизмы реагирования на такие риски.

Особое внимание в документе уделено реалистичности планов. Банки должны указывать конкретные источники докапитализации и финансирования, подтверждать их доступность и определять четкие сроки реализации мер. Формальный и декларативный подход к планированию исключается.

Положение закрепляет персональную ответственность органов управления банка за разработку и исполнение плана финансового оздоровления. 

Также оно предоставляет Нацбанку право оценивать достаточность предлагаемых мер и требовать доработки документа.

В главном банке отмечают, что принятие положения направлено на повышение устойчивости банковского сектора и усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Постановление опубликовано на официальном интернет-сайте НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357813/
