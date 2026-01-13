Новые правила онлайн-покупок в странах ЕАЭС вступят в силу с 1 июля 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии принял ряд решений, которые устанавливают условия и правила ввоза товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах. Об этом сообщили в ЕЭК.

В частности, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем. В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5 процентов сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм, со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин.

Кроме того, утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и другое), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.

«Путем принятия данного пакета решений комиссия завершает формирование необходимой нормативно-правовой базы, требуемой для полноценного вступления в силу и функционирования поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, принятых главами государств стран Союза в декабре 2023 года и регулирующих вопросы электронной торговли», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Планируется, что новый порядок будет введен с 1 июля 2026 года.