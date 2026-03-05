Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России

Кыргызстанские предприниматели могут беспрепятственно поставлять продукцию легкой промышленности на российские маркетплейсы — все существовавшие ранее ограничения и административные вопросы полностью решили. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, поставки теперь осуществляются в свободном режиме при соблюдении правил оформления документов. Ранее кыргызская сторона направила запрос в Евразийскую экономическую комиссию относительно барьеров, с которыми сталкивались экспортеры. В начале года провели шесть совещаний, в ходе которых удалось оперативно урегулировать все спорные моменты.

«Сегодня селлеры из Кыргызстана могут свободно отправлять товары, указывая получателей согласно законодательству РФ. При отгрузке на Wildberries в документах должен быть указан как получатель российский Wildberries, а при работе с Ozon — российский Ozon», — отметил Урмат Такиров.

Для беспрепятственного прохождения границы предпринимателям необходимо обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов: международная товарно-транспортная накладная (CMR), товарно-транспортная накладная (ТТН) и счет-фактура (СФ).

Напомним, с 1 апреля в тестовом режиме запускается Система подтверждения ожидания товара (СПОТ), которая потребует от грузополучателей в России обязательной регистрации документов и внесения обеспечительного платежа. По предварительной информации, для товаров, поставляемых на маркетплейсы, будет сделано исключение.