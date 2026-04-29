В Кыргызстане запускают механизм поддержки экспорта через маркетплейсы

Фото COM•E ON Forum. Директор «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров и глава Ozon в странах СНГ Наталья Боер

В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве между государственным центром «Кыргыз Экспорт» и маркетплейсом Ozon, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по развитию и продвижения экспорта.

По ее данным, документ предусматривает создание условий для выхода кыргызстанских производителей на рынки России и стран СНГ. Меморандум подписали директор «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров и глава Ozon в странах СНГ Наталья Боер.

Стороны планируют реализовывать совместные образовательные программы и инициативы по повышению экспортной готовности предпринимателей.

Отмечается, что ключевым результатом станет запуск на платформе отдельного раздела «Сделано в Кыргызстане», где будут товары местных производителей, прошедшие верификацию. Ожидается, что это повысит узнаваемость отечественной продукции и доверие покупателей и позволит выделить ее среди широкого ассортимента.

Подписание соглашения состоялось в рамках форума COM•E ON Forum в Бишкеке. В ходе мероприятия участники обсудили роль электронной коммерции в развитии экономики, меры государственной поддержки и перспективы продвижения кыргызстанских товаров на внешние рынки.

По оценкам участников, развитие онлайн-площадок становится одним из ключевых инструментов для масштабирования бизнеса и расширения экспортных возможностей страны.
