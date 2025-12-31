11:49
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Экономика

Болгария с 1 января 2026 года переходит на использование евро

Болгария с 1 января 2026 года войдет в еврозону и официально откажется от болгарского лева в пользу евро в качестве государственной валюты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Болгария станет 21-й страной, официально выполнившей все требования для вступления в еврозону, а число европейцев, использующих евро в качестве валюты, достигнет 350 миллионов человек.

Отмечается, что вопрос принятия новой валюты разделил болгарское общество, поскольку многие болгары, живущие в государстве с культурными и политическими связями с Россией, настороженно относятся к дальнейшему курсу в Европу.

Несмотря на скептицизм в обществе, болгарский бизнес активно готовится к принятию новой валюты, говорится в сообщении. На улицах и в магазинах Софии цены указаны в двух валютах, а на билбордах — данные с курсом евро/лев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356746/
