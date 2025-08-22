Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, проходящем в городе Самоков (Болгария). Об этом сообщается на сайте UWW.

Фото UWW. Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе

Спортсмен выступает в весовой категории до 67 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала.

Он досрочно победил Игоря Зварыкина из Беларуси, затем также досрочно — Робина Брюннера из Швейцарии.

В четвертьфинале Жанторо Мирзалиев был увереннее соперника из Ирана и победил со счетом 5:3.

Наш борец вышел в полуфинал, где его соперником станет Фоезбек Эшмирзаев из Узбекистана.