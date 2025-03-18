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Спорт

Минутой молчания начал игру клуб Болгарии, а футболист оказался жив

Болгарский клуб начал игру с минуты молчания, но футболист Петко Ганчев оказался жив и даже смотрел этот матч по телевизору. Об этом сообщает RMC Sport.

Команда «Арда» по ошибке устроила символический ритуал в честь живого человека.

Руководство клуба уже извинилось перед бывшим игроком команды и его родственниками,

«Мы получили неверную информацию о его смерти», — заявили в команде и пожелали 78-летнему экс-спортсмену крепкого здоровья и успехов.

Инцидент произошел перед домашним матчем 25-го тура чемпионата Болгарии против «Левски».

«Арда» имеет в активе 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. «Левски» с 52 очками идет на втором месте.
Ссылка: https://24.kg/sport/323217/
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