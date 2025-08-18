Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Болгарии. Турнир среди спортсменов не старше 20 лет стартовал 17 августа в городе Самоков.

Наш спортсмен выступает в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов.

Он начал со стадии 1/16 финала и досрочно победил соперника из Канады со счетом 12:0, затем также досрочно одолел борца из Литвы.

В полуфинале Адилет Акылбеков оказался сильнее казахстанца, а в поединке за выход в финал выбил из борьбы за серебро или золото борца из Италии.

Сегодня он будет бороться против оппонента из России. Последний выступает под нейтпральным флагом.