12:59
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди молодежи в Болгарии. Турнир среди спортсменов не старше 20 лет стартовал 17 августа в городе Самоков.

Наш спортсмен выступает в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов.

Он начал со стадии 1/16 финала и досрочно победил соперника из Канады со счетом 12:0, затем также досрочно одолел борца из Литвы.

В полуфинале Адилет Акылбеков оказался сильнее казахстанца, а в поединке за выход в финал выбил из борьбы за серебро или золото борца из Италии.

Сегодня он будет бороться против оппонента из России. Последний выступает под нейтпральным флагом.
Ссылка: https://24.kg/sport/340006/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
В Базар-Коргоне строят борцовский зал за 22,6 миллиона сомов
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Асема Асангариева завоевала бронзу
Кыргызстанцы завоевали три золотые медали на турнире в Польше
Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-5
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Два кыргызстанца вышли в финал
Чемпионат мира по борьбе (U-17). У Кыргызстана еще одна медаль
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанец Алхам Абдирасулов завоевал золото
Популярные новости
В&nbsp;Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада В Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада
Конор Макгрегор исключен из&nbsp;ростера бойцов UFC, а&nbsp;Дана Уайт опровергает Конор Макгрегор исключен из ростера бойцов UFC, а Дана Уайт опровергает
Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на&nbsp;Всемирных играх в&nbsp;Китае Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае
Самбисты из&nbsp;Кыргызстана завоевали три медали на&nbsp;Всемирных играх в&nbsp;Китае Самбисты из Кыргызстана завоевали три медали на Всемирных играх в Китае
Бизнес
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
18 августа, понедельник
12:55
Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в У...
12:48
На форуме в Оше определят стратегические направления развития образования в КР
12:39
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
12:30
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
12:25
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков