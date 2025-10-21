Встреча в Венгрии. Болгария предоставит воздушный коридор для самолета Путина

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Владимира Путина на пути в Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможности предоставления воздушного пространства Георг Георгиев ответил встречным вопросом: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?»

Ранее глава США анонсировал свою вторую встречу с лидером России в Венгрии.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште (Венгрия), чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между РФ и Украиной», — писал Дональд Трамп в своей соцсети.

Венгрия пообещала обеспечить Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с Дональдом Трампом.

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову въезд на территорию ЕС.