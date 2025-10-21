12:08
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча в Венгрии. Болгария предоставит воздушный коридор для самолета Путина

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Владимира Путина на пути в Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможности предоставления воздушного пространства Георг Георгиев ответил встречным вопросом: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?»

Ранее глава США анонсировал свою вторую встречу с лидером России в Венгрии.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште (Венгрия), чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между РФ и Украиной», — писал Дональд Трамп в своей соцсети.

Венгрия пообещала обеспечить Владимиру Путину беспрепятственный въезд в страну для переговоров с Дональдом Трампом.

В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову въезд на территорию ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347844/
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины
Полного контроля над ДНР для завершения конфликта с Киевом требует Москва — СМИ
Санкции. Запрета на въезд Путина в Европу на переговоры с Трампом не будет
Встреча Трампа и Зеленского: США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
«Томагавки» для Украины: Трамп заявил, что ракет много, но они нужны самим США
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии
Дональд Трамп заявил, что Украина намерена перейти в наступление
Впервые почти за два тысячелетия Колизей откроет секретный императорский проход
Популярные новости
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в&nbsp;неуплате 14&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;аренду Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
Камчыбек Ташиев принял участие в&nbsp;заседании Совета руководителей спецслужб СНГ Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
12:04
В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал Уланбек Сатиев В НТРК сменился руководитель: новым гендиректором стал...
12:01
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
12:00
Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы
11:57
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
11:51
В мэрии города Ош кадровые перестановки