Власть

Президент Болгарии Румен Радев подал в отставку

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке. Он обратился к нации и во время выступления сообщил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

Румен Радев занимал пост главы страны два срока подряд, с 2017 года. Отставка проходит на фоне волны протестов в Болгарии, начавшейся в декабре. Поводом для них стали распространившиеся в соцсетях видеоролики: в одном из них депутаты от правящей коалиции всего за 26 секунд приняли закон, касавшийся местных активов «Лукойла», а в другом показано голосование по спорному проекту бюджета, проведенное в обеденный перерыв.

11 декабря на фоне протестных акций в отставку подал премьер-министр Болгарии Росен Желязков.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/358475/
