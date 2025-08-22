Кайыркуль Шаршебаева будет бороться за бронзу чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Кайыркуль Шаршебаева будет бороться за бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, проходящем в городе Самоков (Болгария). Об этом сообщается на сайте UWW.

Фото СМИ. Кыргызстанка Кайыркуль Шаршебаева будет бороться за бронзовую медаль молодежного чемпионата мира

Спортсменка выступает в весовой категории до 72 килограммов. Она стартовала 21 августа со стадии 1/8 финала.

Первая схватка закончилась победой Кайыркуль Шаршебаевой над представительницей Украины. Однако в четвертьфинале проиграла представительнице Индии. Затем провела схватку утешительного турнира и досрочно со счетом 12:2 победила соперницу из Болгарии.

Наша спортсменка выйдет на ковер, чтобы провести схватку за бронзу. Ее соперницей станет представительница США.