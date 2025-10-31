Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на 31 октября

Официальный курс доллара не изменился, евро, российского рубля и китайского юаня снова снизился, а казахского тенге — продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 101,5863 сома (снижение на 0,05 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,61 сома, продажа — 101,61 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0932 сома (снижение на 0,61 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,111 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1651 сома (рост на 0,36 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1438 сома, продажа — 0,1728 сома.

Китайский юань: