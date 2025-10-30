10:31
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Экономика

Евро, рубль и юань подешевели. Курс валют на 30 октября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос, а доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,69 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6388 сома (снижение на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,02 сома, продажа — 102,01 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0998 сома (снижение на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,087 сома, продажа — 1,117 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1645 сома (рост на 0,79 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1443 сома, продажа — 0,1727 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3163 сома (снижение на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,12 сома, продажа — 12,80 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349053/
просмотров: 290
Материалы по теме
