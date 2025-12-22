Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико». Об этом говорится в опубликованных документах.

По данным МИД королевства, в отношении этого ОсОО введены финансовые ограничения, включая запрет на предоставление трастовых услуг. Санкции вступили в силу 18 декабря.

Компания также подпадает под стандартный режим финансовых ограничений в рамках законодательства о мерах против России.

Власти Великобритании подозревают, что «Кифико» является «вовлеченным лицом» в обходе санкций, принятых в отношении РФ. Отмечается, что компания ведет деятельность в секторе стратегической значимости для правительства РФ, а именно в сфере финансовых услуг страны, а также предоставляла финансовые услуги, ресурсы или технологии организации A7, которая получает выгоду от поддержки правительства России, считают в МИД Британии.

Ранее стало известно, что в санкционный список Евросоюза включены 21 физическое и 42 юридических, а также несколько юрлиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Санкции Европейского союза затронули банки из КР «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».