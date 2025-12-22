15:57
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»

Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико». Об этом говорится в опубликованных документах.

По данным МИД королевства, в отношении этого ОсОО введены финансовые ограничения, включая запрет на предоставление трастовых услуг. Санкции вступили в силу 18 декабря.

Компания также подпадает под стандартный режим финансовых ограничений в рамках законодательства о мерах против России.

Власти Великобритании подозревают, что «Кифико» является «вовлеченным лицом» в обходе санкций, принятых в отношении РФ. Отмечается, что компания ведет деятельность в секторе стратегической значимости для правительства РФ, а именно в сфере финансовых услуг страны, а также предоставляла финансовые услуги, ресурсы или технологии организации A7, которая получает выгоду от поддержки правительства России, считают в МИД Британии.

Ранее стало известно, что в санкционный список Евросоюза включены 21 физическое и 42 юридических, а также несколько юрлиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Санкции Европейского союза затронули банки из КР «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355479/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира — Бакыт Дарманкул уулу
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию
Администрация президента: Санкции против банков КР основаны на неверных выводах
В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Бизнес
Основатель фонда &laquo;Ильшат&raquo; Анвар Маметов посетил &laquo;Школу Больших Возможностей&raquo; Основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов посетил «Школу Больших Возможностей»
Тариф MIX: персональный формат связи от&nbsp;MEGA Тариф MIX: персональный формат связи от MEGA
Модернизация инфраструктуры и&nbsp;техники через ОАО &laquo;ГЛК&raquo; в&nbsp;2025 году Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международный сертификат ISO 27001:2022 «Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022
22 декабря, понедельник
15:57
ЕАБР выделит $15 миллионов на расширение дорог и строительство мостов в Оше ЕАБР выделит $15 миллионов на расширение дорог и строит...
15:49
Доходы структур управделами президента Кыргызстана выросли в 30 раз с 2020 года
15:37
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
15:30
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
15:16
В Кыргызстане осуждены 18 пакистанцев, в тюрьмах Пакистана кыргызстанцев нет