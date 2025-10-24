Санкции против РФ: помимо банков в списке есть еще две компании из Кыргызстана

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Документ опубликован в журнале Евросоюза.

Уже известно, что ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».

В Еврокомиссии считают, что первая из двух является эмитентом стейблкоина A7A5, который обеспечен фиатными рублевыми депозитами на банковских счетах российского «ПСБ Банка».

«За каждый рубль, потраченный на A7A5, эквивалентная сумма депонируется в «ПСБ Банке», тем самым увеличивая капитал государственного учреждения... Этот проект был частично профинансирован ВЭБ.РФ, крупным финансовым институтом развития», — говорится в документе.

«Гринекс» является криптовалютной биржей, зарегистрированной в Кыргызстане и крупной платформой для торговли стейблкоином A7A5, пояснили в Еврокомиссии.

Новые санкционные меры запрещают использование этой криптовалюты с 25 ноября 2025 года, а операторам ЕС будет запрещено предоставлять криптоуслуги и некоторые финтех-услуги, которые позволяют России развивать собственную финансовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС затронули банки из Кыргызстана «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». А также таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана».

Для них ограничения вступают в силу 12 ноября.

Новый пакет санкций также включает меры против пяти российских банков, криптобирж и нефтетрейдеров, действующих через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, ОАЭ, Парагвай и Гонконг.

А еще теперь запрещено доставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Также запрещено экспортировать листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Евросоюз запретил экспортировать в РФ и пластиковые игрушки с моторчиками. Под запрет попали унитазы и биде.