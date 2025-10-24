10:20
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Экономика

Санкции против РФ: помимо банков в списке есть еще две компании из Кыргызстана

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Документ опубликован в журнале Евросоюза.

Уже известно, что ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В список попали две компании из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс».

В Еврокомиссии считают, что первая из двух является эмитентом стейблкоина A7A5, который обеспечен фиатными рублевыми депозитами на банковских счетах российского «ПСБ Банка».

«За каждый рубль, потраченный на A7A5, эквивалентная сумма депонируется в «ПСБ Банке», тем самым увеличивая капитал государственного учреждения... Этот проект был частично профинансирован ВЭБ.РФ, крупным финансовым институтом развития», — говорится в документе.

«Гринекс» является криптовалютной биржей, зарегистрированной в Кыргызстане и крупной платформой для торговли стейблкоином A7A5, пояснили в Еврокомиссии.

Новые санкционные меры запрещают использование этой криптовалюты с 25 ноября 2025 года, а операторам ЕС будет запрещено предоставлять криптоуслуги и некоторые финтех-услуги, которые позволяют России развивать собственную финансовую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС затронули банки из Кыргызстана «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». А также таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана».

Для них ограничения вступают в силу 12 ноября.

Новый пакет санкций также включает меры против пяти российских банков, криптобирж и нефтетрейдеров, действующих через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, ОАЭ, Парагвай и Гонконг.

А еще теперь запрещено доставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Также запрещено экспортировать листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Евросоюз запретил экспортировать в РФ и пластиковые игрушки с моторчиками. Под запрет попали унитазы и биде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348328/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции ЕС против РФ: в списке оказались банки Кыргызстана и Таджикистана
Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: в списке есть компании из КР
Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
Новый глава представительства Евросоюза назначен в Кыргызстане
Двойные стандарты? Семь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России
Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку
Евросоюз хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира
Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
10:17
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организаци...
10:15
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
10:15
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
10:13
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
10:03
«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы