Экономика

Санкции ЕС против РФ: в списке оказались банки Кыргызстана и Таджикистана

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Документ опубликован в журнале Евросоюза.

Уже известно, что ограничения введены не только на компании и банки России, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда.

В санкционный список включены 21 физическое и 42 юридических лица, а также несколько юридических лиц из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они подозреваются в содействии обходу ранее введенных ограничений. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам.

Санкции ЕС затронули банки из Кыргызстана «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». А также таджикистанские «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана».

Для них ограничения вступают в силу 12 ноября.

С 25 ноября будут действовать санкции в отношении платежного сервиса Payeer.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций также включает меры против пяти российских банков, криптобирж и нефтетрейдеров, действующих через Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, ОАЭ, Парагвай и Гонконг.

А еще теперь запрещено доставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Также запрещено экспортировать листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники. Евросоюз запретил экспортировать в РФ и пластиковые игрушки с моторчиками.
