Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев предложил Турции рассмотреть сотрудничество в угольной сфере. Об этом он заявил на встрече с министром энергетики и природных ресурсов ТР Алпарсланом Байрактаром.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и реализацию крупных совместных проектов в энергетическом секторе.

Особое внимание уделили проекту «Коридор зеленой энергетики Центральная Азия — Азербайджан (Каспий)», который планируют реализовать страны Организации тюркских государств. Также рассмотрели инициативу по созданию в КР регионального центра по технологиям и зеленым инициативам.

Обсуждались и крупные гидроэнергетические проекты:

  • Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС;

  • Казарманский каскад ГЭС.

Их общая установленная мощность составляет 1 тысячу 305 мегаватт, а годовая выработка — 3,317 миллиарда киловатт-часов.

Таалайбек Ибраев подчеркнул значительный потенциал Кыргызстана в сфере возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечной, ветровой и биоэнергетики). Кроме того, он отметил высокое качество кыргызского угля и предложил Турции рассмотреть возможности сотрудничества в этой отрасли.

Алпарслан Байрактар выразил готовность рассмотреть предложение по твердому топливу, но при условии благоприятной логистики и экономической целесообразности.
