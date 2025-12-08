10:57
В ЕАЭС косметику и предметы гигиены будут маркировать средствами идентификации

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел вопросы реализации стратегии-2025, развития электронной торговли в рамках ЕАЭС и другие проблемы взаимодействия государств — членов объединения. Об этом сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что приняты решения о маркировке отдельных видов пищевой и парфюмерно-косметологической продукции, предметов личной гигиены и товаров бытовой химии средствами идентификации.

Поддержаны решения о предоставлении субсидий из бюджета союза на реализацию двух кооперационных проектов:

  • «Организация производства в РФ системных блоков персональных компьютеров в кооперации с компаниями из стран ЕАЭС»;
  • «Организация высокотехнологичных производств для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда».

«Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета союза. К настоящему времени поступило 16 заявок на получение субсидии: 13 — из России, 2 — из Казахстана и 1 — из Кыргызстана общей стоимостью порядка 17 миллиардов рублей. Одобрение получили пять проектов. Другие заявки находятся на разных этапах рассмотрения», — говорится в сообщении.
