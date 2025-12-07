Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предоставление субсидий из бюджета Евразийского экономического союза на реализацию двух новых проектов в рамках механизма финансирования промышленной кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, один из проектов реализуется российской компанией «Бештау Электроникс» совместно с ООО «Неро Электроникс» из Беларуси и ООО «Кыргызэлектроника» из Кыргызстана. Он направлен на производство системных блоков персональных компьютеров.

«Это нарастающий итог нашей работы по реализации нового наднационального инструмента финансирования. К уже одобренным в этом году трем проектам прибавились еще два. Важно, что в проектах участвуют все государства-члены. Уверена, что реализация принятых инициатив будет способствовать решению главной задачи — формированию устойчивых экономических связей между нашими странами», — прокомментировала принятое решение министр комиссии по промышленности Гоар Барсегян.

Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета ЕАЭС.

«Главы государств ЕАЭС одобрили беспрецедентные условия для бизнеса — компенсацию в размере 100 процентов ключевой ставки центрального (национального) банка государства-члена», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕЭК поступило 16 заявок на получение субсидии, одна из них из Кыргызстана. Одобрение получили пять проектов. Другие заявки находятся на разных этапах рассмотрения.