В ЕАЭС ужесточают требования к косметике, парфюмерии и бытовой химии

В Еразийской экономическом союзе ужесточают требования к косметике, парфюмерии и бытовой химии. По данным Евразийской экономической комиссии, с 1 июля 2026 года — вводится обязательный переход к токсикологической оценке расчетным методом (без опытов на животных) на основе анализа характеристик ингредиентов. А с 28 октября 2026 года — полное применение обновленных требований к ряду продуктов и запретов.

В ЕЭК напомнили, что уже вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Согласно принятому решению, декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям технического регламента, а также свидетельства о государственной регистрации, оформленные до вступления изменений в силу, сохранят свою юридическую силу до окончания срока их действия.

В течение этого периода производители смогут продолжать выпускать продукцию в обращение на рынке ЕАЭС. Также новые переходные положения не распространяются на ранее выданные бессрочные свидетельства о государственной регистрации.

Введены новые понятия: «семейная косметика», «продукция на носителях», «нанесенная на изделие», «микробиологически низкий риск». Обновленный регламент четко прописывает парфюмерно‑косметическую продукцию, нанесенную на различные изделия, например, детские подгузники с увлажняющим кремом или джинсы с антицеллюлитной пропиткой.

В документе также пересмотрены определения и стандарты, касающиеся продукции, предназначенной для использования несколькими членами семьи.

Теперь обязательно регистрировать средства для окрашивания, осветления, завивки и выпрямления ресниц/бровей, а также семейную косметику. Ужесточены требования и к упаковке (особенно для средств гигиены полости рта).