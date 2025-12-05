13:59
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Экономика

Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае

На Binance Blockchain Week 2025 в Дубае произошло событие, привлекшее внимание мировой криптоиндустрии: на главной дискуссионной панели форума «Большие дебаты: биткоин против токенизированного золота» основатель Binance Чанпэн Чжао продемонстрировал золотой слиток из Кыргызстана. Об этом сообщил руководитель секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий Фархат Иминов.

Дебаты состоялись 4 декабря и собрали полную аудиторию. В обсуждении участвовали два влиятельных представителя финансового мира — экономист, основатель Euro Pacific Asset Management & Schiff Gold Питер Шифф и глава Binance Чанпэн Чжао.

Питер Шифф отстаивал позицию традиционных активов, подчеркнув, что золото тысячелетиями сохраняет ценность, не подвержено технологическим рискам и остается надежным инструментом сбережения.

Чанпэн Чжао акцентировал внимание на технологической революции токенизации — оцифровке реальных активов с обеспечением их доступности, ликвидности и прозрачности для пользователей по всему миру.

Кульминацией стало появление слитка кыргызского золота, которое Чанпэн Чжао поднял со сцены, говоря о потенциале объединения реальных природных ресурсов и блокчейн-технологий. По его словам, именно такие проекты способны вывести локальные активы на мировой рынок и создать новые механизмы участия инвесторов.

из интернета
Фото из интернета. Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае

Панельная дискуссия вызвала широкий резонанс среди участников конференции и стала одной из ключевых тем второго дня форума. Эксперты отмечают, что обсуждение подтвердило глобальный тренд: будущее финансовой системы связано с синергией традиционных активов и технологий токенизации.

Binance Blockchain Week 2025 продолжает работу, собирая крупнейших представителей индустрии цифровых финансов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353560/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
В Туркменистане узаконили майнинг и создание криптобирж
В Кыргызстане усиливают контроль за майнерами и криптосектором
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет
Хранить золото кыргызстанцев предложил Садыр Жапаров Национальному банку
В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
КР занимает 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Рубль дорожает и&nbsp;практически достиг годового максимума. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;декабря Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;декабря Рубль бьет рекорды, тенге заметно дорожает. Курс валют на 5 декабря
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
13:55
В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипсокартона В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипс...
13:32
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае
13:30
Кабмин утвердил правила субсидирования инициатив местных сообществ
13:23
Эксперты обсудили безопасность и суверенитет ЦА в рамках ОДКБ
13:11
Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана