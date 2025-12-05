На Binance Blockchain Week 2025 в Дубае произошло событие, привлекшее внимание мировой криптоиндустрии: на главной дискуссионной панели форума «Большие дебаты: биткоин против токенизированного золота» основатель Binance Чанпэн Чжао продемонстрировал золотой слиток из Кыргызстана. Об этом сообщил руководитель секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий Фархат Иминов.

Дебаты состоялись 4 декабря и собрали полную аудиторию. В обсуждении участвовали два влиятельных представителя финансового мира — экономист, основатель Euro Pacific Asset Management & Schiff Gold Питер Шифф и глава Binance Чанпэн Чжао.

Питер Шифф отстаивал позицию традиционных активов, подчеркнув, что золото тысячелетиями сохраняет ценность, не подвержено технологическим рискам и остается надежным инструментом сбережения.

Чанпэн Чжао акцентировал внимание на технологической революции токенизации — оцифровке реальных активов с обеспечением их доступности, ликвидности и прозрачности для пользователей по всему миру.

Кульминацией стало появление слитка кыргызского золота, которое Чанпэн Чжао поднял со сцены, говоря о потенциале объединения реальных природных ресурсов и блокчейн-технологий. По его словам, именно такие проекты способны вывести локальные активы на мировой рынок и создать новые механизмы участия инвесторов.

Фото из интернета. Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае

Панельная дискуссия вызвала широкий резонанс среди участников конференции и стала одной из ключевых тем второго дня форума. Эксперты отмечают, что обсуждение подтвердило глобальный тренд: будущее финансовой системы связано с синергией традиционных активов и технологий токенизации.

Binance Blockchain Week 2025 продолжает работу, собирая крупнейших представителей индустрии цифровых финансов.