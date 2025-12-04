Положения Договора о Евразийском экономическом союзе решили усовершенствовать. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что вопрос обсудили на заседании сводной рабочей группы под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева.

Рассмотрены изменения и дополнения в Договор о союзе, охватывающие порядок учета, распределения и перечисления поступающих доходов от ввозных таможенных пошлин, меры нетарифного регулирования товаров из третьих стран, а также механизмы начисления и распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Также продолжена работа над проектом протокола о внесении поправок в Договор о ЕАЭС (V Большой протокол), публичное обсуждение которого в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия завершилось.