Экономика

Переход КР к новой индустриальной модели развития обеспечит новая стратегия

Министерство экономики и коммерции предлагает утвердить стратегию устойчивого развития промышленности Кыргызстана. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что принятие и реализация этой стратегии станут основой для перехода страны к новой индустриальной модели развития, обеспечивающей устойчивый рост, технологическую независимость и увеличение благосостояния граждан.

Проект направлен на развитие промышленности в регионах с учетом их специализации, определение конкретных мер и поддержки с обеспечением доступа к финансированию, инфраструктурным и человеческим ресурсам.

Также определены приоритетные задачи в области отдельных секторов промышленности, управления, финансов, инвестиций и увеличения экспортного потенциала, а также регионального, социального и экологического развития.

Целью проекта стратегии являются создание эффективной системы управления в промышленности, условий для привлечения инвестиций и развития промышленности с учетом специализации в регионах республики, протекающих процессов региональной интеграции с другими государствами, а также расширение высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики страны от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному.

КР на современном этапе сталкивается с необходимостью обеспечения устойчивого экономического роста за счет развития перерабатывающей промышленности, внедрения инноваций, привлечения инвестиций и формирования экспортно ориентированной экономики, говорится в справке-обосновании.

Однако действующая институциональная и нормативная база не позволяет эффективно реализовывать эти задачи в условиях глобальной конкуренции и технологических трансформаций.

В условиях технологической трансформации мировой экономики и растущей конкуренции между странами за инвестиции и рынки сбыта промышленность КР сталкивается с рядом системных вызовов:

  • слабая институциональная база индустриального развития;
  • отсутствие единой государственной стратегии промышленной политики;
  • фрагментарность мер поддержки и отсутствие правовой определенности механизмов их предоставления;
  • ограниченность промышленной кооперации и локализации производства;
  • недостаточная интеграция с международными производственными цепочками добавленной стоимости;
  • нехватка современных инструментов промышленного роста, таких как контрактное производство, специальные инвестиционные соглашения и другие.

По данным Минэкономики, особое внимание уделяется развитию обрабатывающей промышленности как ядра индустриального сектора. Ожидаемые результаты к 2030 году:

  • рост доли промышленности в ВВП — с 15 до 20 процентов;
  • рост производительности труда в обрабатывающей промышленности — на 25-30 процентов;
  • увеличение экспорта готовой промышленной продукции — до 30 процентов в общем объеме экспорта;
  • снижение доли импорта промышленных товаров — с 55 до 40 процентов;
  • создание не менее 100 новых промышленных предприятий;
  • запуск пяти индустриальных (техно)парков;
  • повышение локального содержания в госзакупках — до 30 процентов;
  • рост доли инновационно-активных предприятий — до 25 процентов;
  • создание не менее 15 тысяч новых рабочих мест в региональной промышленности;
  • формирование устойчивого механизма государственного финансирования и управления индустриальной политикой.

Проект стратегии представляет собой системный документ, определяющий приоритеты и механизмы государственной промышленной политики до 2030 года.
