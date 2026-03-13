ВВП Кыргызстана достиг 264 миллиардов сомов с начала 2026 года

По итогам января – февраля 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 264 миллиарда 52,5 миллиона сомов. По сравнению с январем – февралем 2025 года увеличился на 8,8 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП за месяц немного замедлился — по итогам января 2026 года он составлял 9 процентов.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 49,9 процента, отраслей товарного производства — 31,1 процента и чистых налогов на продукты — 19 процентов.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства, по сравнению с январем — февралем 2025 года, стали:

производство химической продукции (в 3,1 раза); фармацевтической продукции (в 1,7 раза);

резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (в 1,6 раза);

транспортных средств (на 42,4 процента).

Рост потребительских цен и тарифов в январе – феврале (по сравнению с декабрем 2025 года) составил 1,9 процента.

В годовом выражении инфляция достигла 9,7 процента.

С начала 2026 года больше всего подорожали: