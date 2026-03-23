ВВП Кыргызстана вырастет на 9,3 процента в 2026 году, прогнозирует ЕАБР

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивую динамику роста в начале этого года. По итогам января-февраля ВВП республики увеличился на 8,8 процента в годовом выражении. Согласно обновленным прогнозам аналитиков Евразийского банка развития, по итогам всего 2026-го показатель достигнет отметки 9,3 процента.

Основным драйвером экономического подъема стало ускорение промышленного производства. Выпуск в промышленности в феврале вырос до 14,7 процента против 12,5 процента в январе. Ключевую роль в этом сыграли:

наращивание объемов производства основных металлов на 11,1 процента;

увеличение добычи металлических руд в 1,8 раза.

Внутренний спрос также остается прочным фундаментом для развития. Сектор оптовой и розничной торговли показал рост на 11,4 процента, а объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8,4 процента.

Однако аналитики ЕАБР предупреждают, что для сохранения такой динамики стране необходима глубокая модернизация энергетической инфраструктуры. Износ сетей, достигающий 70 процентов, и дефицит генерирующих мощностей могут стать «узким горлышком» для дальнейшего промышленного рывка.