В Кыргызстане отмечается рост перерабатывающей промышленности

В стране проводится последовательная работа по развитию перерабатывающей отрасли, и в секторе наблюдается устойчивая положительная динамика. В отчетном периоде доля предприятий пищевой промышленности, включая производство напитков и табачных изделий, в общем объеме продукции перерабатывающей промышленности составила 18,8 процента. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в январе 2026 года предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции произвели продуктов питания, напитков и табачных изделий на 8 миллиардов 91,6 миллиона сомов в текущих ценах. Индекс физического объема составил 113,6 процента, что свидетельствует о положительной динамике развития отрасли.

В целях дальнейшего развития перерабатывающей промышленности министерство разработало план на 2026 год, в рамках которого предусмотрено открытие 75 перерабатывающих предприятий и торгово-логистических центров.

На сегодня уже введены в эксплуатацию три перерабатывающих предприятия и один торгово-логистический центр:



— Нарынская область, Нарынский район, село Жан-Булак — индивидуальный предприниматель Кубатбек Амантуров открыл цех по производству мучных полуфабрикатов;



— Нарынская область, Нарынский район, село Эмгек-Талаа — индивидуальный предприниматель Айжамал Мусабекова открыла предприятие по переработке молока мощностью до 4 тонн в месяц;



— Иссык-Кульская область, Тонский район — ОАО «Эрдик» открыло предприятие по производству комбикормов.



Кроме того, в городе Манасе зарегистрирован новый торгово-логистический центр:



— ОсОО «Золотой Орех» — объект мощностью 500 тонн, предназначенный для шоковой заморозки и хранения фруктов и ягод.



Работа по запуску новых перерабатывающих предприятий и развитию логистической инфраструктуры в регионах республики будет продолжена в соответствии с планом на этот год.