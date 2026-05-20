Вопрос вынужденного перевода школ в Бишкеке на онлайн-обучение подняли на встрече, посвященной внедрению 12-летнего обучения.

По словам одного из родителей, каждый раз при крупных мероприятиях в столице общеобразовательные организации переводят на онлайн-обучение.

«Когда прекратится такая практика?» — спросил он.

Читайте по теме Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год

Мэр Айбек Джунушалиев подчеркнул, что Бишкек — столица Кыргызстана, где на государственном уровне проводят различные политические, культурные, международные мероприятия.

«В связи с этим мы вынуждены переводить занятия на онлайн-формат. Но это вводится на короткий промежуток времени. Мы неоднократно просили родителей, и сейчас у меня одно обращение — учиться в школах и посещать детские сады по микроучастку. В настоящее время в Бишкеке учатся 20 тысяч детей из пригорода, их привозят родители из Сокулукского, Аламединского и других районов. Все это создает пробки на дорогах», — сказал он.

Отметим, по словам родителей, зачастую онлайн-уроки не проводятся полноценно, школьникам обычно высылают задания или короткие видеоуроки для самостоятельного изучения темы.