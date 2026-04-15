Власть

Депутат предлагает выдавать краткосрочные разрешения на тонировку автомобилей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Алишер Козуев предложил рассмотреть возможность введения краткосрочных разрешений на тонировку боковых стекол автомашин.

Он напомнил, что год назад было разрешено тонировать стекла автомобилей для пополнения государственного бюджета.

«Однако не все граждане могут оплатить разрешение сразу на год. В связи с этим поступают обращения с просьбой предусмотреть альтернативные варианты. Например, на один месяц, три месяца и шесть месяцев. Уверен, что это создаст дополнительные условия для граждан и может дать положительный эффект. Это просьбы граждан», — отметил Алишер Козуев.

Он призвал Минэкономики и МВД продумать данный вопрос.
