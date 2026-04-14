Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин З.А.

Установлено, что У.А. 26 сентября 2025 года в одном из торговых центров столицы, войдя в доверие к потерпевшему, пообещал доставить BMW X7 из США в Грузию с последующей передачей в Кыргызскую Республику. Представившись генеральным директором одного из ОсОО, он заключил двусторонний договор и, подписав его от имени руководителя компании, получил от З.А. денежные средства в размере $33 тысячи.

6 января 2026 года машина прибыла в морской порт Поти (Грузия), однако в установленный срок потерпевшему не передана.

В ходе следствия установлено, что У.А. не зарегистрировал договор в установленном порядке, а также из полученных $33 тысяч $8,6 тысячи израсходовал на цели, не предусмотренные договором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый У.А., 1999 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД столицы.

В настоящее время установлена его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий данного лица либо располагающих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0773097185 и 102.