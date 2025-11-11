Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают новую инвестиционную зону

Проект требований к размещению специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» (СФИТ) вынесен на общественное обсуждение. Документ подготовлен Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ во исполнение закона о СФИТ и ранее данных поручений правительства. Разработка требований является первым этапом перед созданием мастер-плана новой зоны, который определит общее развитие, планировку, инженерную инфраструктуру и режим использования земель.

СФИТ «Тамчи» предполагается создать на берегу Иссык-Куля как территорию с особым правовым режимом для технологических, финансовых и сервисных компаний. Проект требований призван закрепить базовые правила, по которым будет осуществляться освоение территории: от зонирования и размещения объектов до экологических ограничений и инженерной подготовки. По замыслу инициаторов, это позволит избежать хаотичной застройки, обеспечить предсказуемость для инвесторов и прозрачность решений управляющего органа зоны.

В документе предлагается разделить будущую территорию на функциональные зоны. Речь идет о формировании финансово-делового центра, туристско-рекреационных кластеров, логистических площадок, инженерных зон и сервисной инфраструктуры.

При этом прибрежная линия должна оставаться природной: в проекте прямо указано, что нарушение естественного рельефа и вытеснение береговой экосистемы недопустимы. Размещение объектов повышенной опасности допускается только с соблюдением санитарно-защитных зон и требований промышленной безопасности.

Отдельный блок требований касается инженерной и транспортной обеспеченности.

Будущая застройка должна быть подключена к системам электроснабжения, газификации, теплоснабжения, водоснабжения и ливневой канализации с резервированием критически важных сетей.

Важным условием прописывается транспортная связанность зоны с аэропортом «Иссык-Куль», магистральными дорогами и логистическими маршрутами региона. Подчеркивается необходимость энергоэффективных решений и климатической устойчивости объектов.

Экологические нормы занимают значительную часть документа. Все проекты размещения должны проходить оценку воздействия на окружающую среду. Управляющая компания обязана подтверждать достаточность водных ресурсов для эксплуатации объектов, обеспечивать очистку сточных вод до нормативов и формировать зеленый каркас территории — систему посадок, общественных зеленых пространств и природных буферов. Также вводится обязательный мониторинг водных ресурсов, состояния почв, качества воздуха и соблюдения границ зонирования.

На переходный период предусмотрен специальный режим.

До утверждения внутренних актов СФИТ решения по размещению объектов и началу строительства будут приниматься на основании документов, подготовленных экспертами, выбранными управляющей компанией. Государственные проверки, экспертизы и надзорные мероприятия на этот период не будут применяться. Власти считают, что такая модель позволит ускорить запуск инфраструктуры и привлечь первых резидентов.

Когда нормативная база СФИТ будет сформирована полностью, управление территорией перейдет на режим постоянного мониторинга. Он будет включать контроль нагрузки на инженерные сети, соблюдение экологических требований, высотных параметров застройки вблизи аэропорта, лимитов водопользования и выполнения природоохранного плана.