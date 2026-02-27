Кабмин утвердил порядок контроля и визового режима для спецзоны «Тамчи»

Кабмин принял постановление № 118, которым утвержден порядок обеспечения контроля, пропускного режима и оформления специальных виз для работы специальной финансовой инвестиционной зоны «Тамчи». Документ направлен на практическую реализацию закона об особом правовом статусе зоны и регулирование въезда, пребывания и безопасности на ее территории.

Согласно постановлению, Государственная пограничная служба организует круглосуточный контроль на всех КПП спецзоны, а также подключит пункты пропуска к Единой системе учета внешней миграции совместно с Министерством иностранных дел КР, ГКНБ и ОАО «Кыргызтелеком» (по согласованию). В международном аэропорту «Иссык-Куль» будет установлена система раздельного выхода для пассажиров, следующих в зону и выезжающих из нее. Пограничникам поручено изучить необходимость увеличения штатной численности для поддержания режима.

Таможенная служба обеспечит контроль товаров на периметре зоны и их размещение под процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с международными соглашениями. Также таможня должна оценить потребность в расширении штата для работы на КПП.

Министерство финансов обеспечит строительство, оснащение и модернизацию пунктов пропуска, а управляющая компания зоны должна организовать взаимодействие с государственными органами при внедрении всех процедур.