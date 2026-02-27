09:46
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть

Кабмин утвердил порядок контроля и визового режима для спецзоны «Тамчи»

Кабмин принял постановление № 118, которым утвержден порядок обеспечения контроля, пропускного режима и оформления специальных виз для работы специальной финансовой инвестиционной зоны «Тамчи». Документ направлен на практическую реализацию закона об особом правовом статусе зоны и регулирование въезда, пребывания и безопасности на ее территории.

Согласно постановлению, Государственная пограничная служба организует круглосуточный контроль на всех КПП спецзоны, а также подключит пункты пропуска к Единой системе учета внешней миграции совместно с Министерством иностранных дел КР, ГКНБ и ОАО «Кыргызтелеком» (по согласованию). В международном аэропорту «Иссык-Куль» будет установлена система раздельного выхода для пассажиров, следующих в зону и выезжающих из нее. Пограничникам поручено изучить необходимость увеличения штатной численности для поддержания режима.

Таможенная служба обеспечит контроль товаров на периметре зоны и их размещение под процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с международными соглашениями. Также таможня должна оценить потребность в расширении штата для работы на КПП.

Министерство финансов обеспечит строительство, оснащение и модернизацию пунктов пропуска, а управляющая компания зоны должна организовать взаимодействие с государственными органами при внедрении всех процедур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363788/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР и глава кабмина отчитаются о проделанной работе за последние 5 лет
Старый закон о биржах отменяют: как государство перепишет торговые правила
В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы
Парламент одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина
Коллективу Минводсельпрома представили и. о. главы ведомства Эрлиста Акунбекова
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
Бакыт Торобаев объяснил содержание скандального аудио. Он ни при чем
В Кыргызстане обновили правила отбора национальных и государственных проектов
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
27 февраля, пятница
09:42
Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где больше, выяснили эксперты Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где бо...
09:38
Двусторонний диалог в ИКТ-сфере намерены активизировать Кыргызстан и Беларусь
09:31
Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий
09:28
Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
09:27
Кабмин утвердил порядок контроля и визового режима для спецзоны «Тамчи»