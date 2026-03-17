Владельцы более 500 участков просят узаконить их наделы. Ответ мэрии Бишкека

В Бишкеке владельцы около 500 земельных участков в жилмассивах «Арча-Бешик» и «Мурас-Ордо» обратились к городским властям с просьбой помочь с узакониванием земли. В мэрии сообщили, что по части участков вопрос связан с арестами, судебными решениями и отсутствием регистрации.

По данным муниципалитета, заявления граждан по участкам на улице Чортекова, поданные в рамках земельной амнистии, направлены в Главное управление градостроительства и архитектуры Бишкека для подготовки заключения.

Читайте по теме
Владельцы около 500 участков в Бишкеке просят помочь с их узакониванием

В мэрии уточнили, что дома на этой улице построены за пределами красной линии. При этом, согласно Генеральному плану столицы до 2025 года, эта территория относится к зоне общего пользования городского озеленения. Сейчас власти рассматривают возможные пути решения.

По согласованной схеме застройки жилмассива «Арча-Бешик» за пределами границ красной линии квартала по улице Чортекова расположены 146 земельных участков. Как сообщили в муниципалитете, они распределены в 2005 году на основании постановлений Ленинской районной администрации.

Согласно данным муниципальной инспекции по благоустройству и контролю за землепользованием и бишкекского филиала учреждения «Кадастр», из этих 146 участков 20 остаются под арестом, 80 аннулированы по решению суда, 42 не зарегистрированы, а по 4 отсутствуют сведения об ограничениях и судебных решениях.

Кроме того, в 2010 году прокуратура города наложила арест на 126 участков по улице Чортекова. В мэрии заявили, что бишкекский филиал «Кадастра» неоднократно обращался в надзорный орган Ленинского района с просьбой отменить либо пересмотреть арест, однако ответы на эти письма до сих пор не поступили.

В муниципалитете также сообщили, что при начале работы межведомственной рабочей группы бишкекский филиал Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии окажет содействие в уточнении границ землепользования, инвентаризации правоустанавливающих документов и принятии мер по аннулированию незаконно выданных участков.

В настоящее время, по информации мэрии, разрабатывается проект организации пешеходной зоны по улице Чортекова от улицы Жайыла Баатыра до улицы Муромской.

Напомним, жители обратились за поддержкой, чтобы их права на землю закрепили официально и новые жилые комплексы в районах «Арча-Бешик» и «Мурас-Ордо» могли развиваться в соответствии с законами и градостроительными нормами. 
Материалы по теме
Владельцы около 500 участков в Бишкеке просят помочь с их узакониванием
Портфель Центра ГЧП достиг 90 проектов с инвестициями в 434 миллиарда сомов
Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека
Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают новую инвестиционную зону
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе
Госдеп США отменил финансирование проектов, в том числе в Кыргызстане — DOGE
Проект «Медиазона. Центральная Азия» временно прекратил работу
Швейцария поддержит текстильную индустрию Кыргызстана
Кабмин утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Из-за стройки дом на&nbsp;грани разрушения: студент просит защитить семью в&nbsp;городе&nbsp;Ош Из-за стройки дом на грани разрушения: студент просит защитить семью в городе Ош
Мартовский Бишкек и&nbsp;раннее утро на&nbsp;Иссык-Куле. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мартовский Бишкек и раннее утро на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в&nbsp;селе Кок-Жар Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
Бизнес
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
