13:59
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Власть

Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку по объектам Бишкека, где ознакомился с реализацией бизнес-проектов, реконструкцией энергетических объектов и ходом строительства.

Глава кабмина посетил современный офисный центр на пересечении улиц Исанова и проспекта Чуй. Представители вьетнамской компании Rox Group рассказали о функциональных возможностях бизнес-центра после реставрации и применяемых инновационных решениях.

Затем Адылбек Касымалиев побывал на котельной «Бишкексельмаш», где ознакомился с результатами первого этапа реконструкции. Мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что модернизация оборудования позволит повысить эффективность теплоснабжения и надежность работы объекта в отопительный период.

В завершение поездки глава правительства осмотрел строительную площадку инвестиционного проекта Royal Central Park, реализуемого компанией Rox Group. Проект предусматривает создание современного многофункционального комплекса с жилыми и общественными пространствами.

Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость строгого соблюдения стандартов качества и экологических норм и отметил, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.

По итогам поездки он дал поручения профильным городским службам и государственным органам по дальнейшему развитию инфраструктуры Бишкека и сопровождению значимых инвестиционных инициатив.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357966/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенное оформление и медосмотр призывников упростят — новые идеи кабмина
Кабмин предлагает изменить правила формирования соцпакета цифрового ТВ
Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам
В Кыргызстане ужесточат требования к участникам рынка виртуальных активов
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях
Кабмин уточнил правила безопасности эксплуатации аттракционов
Куда пойдут деньги от «красивых» номеров: кабмин меняет правила
В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
Кабмин Кыргызстана утвердил план мероприятий до 2030 года
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
13:56
Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских пра...
13:51
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
13:46
Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека
13:45
Цены на золото, серебро, медь и олово обновили исторические максимумы
13:35
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение