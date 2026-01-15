Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку по объектам Бишкека, где ознакомился с реализацией бизнес-проектов, реконструкцией энергетических объектов и ходом строительства.

Глава кабмина посетил современный офисный центр на пересечении улиц Исанова и проспекта Чуй. Представители вьетнамской компании Rox Group рассказали о функциональных возможностях бизнес-центра после реставрации и применяемых инновационных решениях.

Затем Адылбек Касымалиев побывал на котельной «Бишкексельмаш», где ознакомился с результатами первого этапа реконструкции. Мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что модернизация оборудования позволит повысить эффективность теплоснабжения и надежность работы объекта в отопительный период.

В завершение поездки глава правительства осмотрел строительную площадку инвестиционного проекта Royal Central Park, реализуемого компанией Rox Group. Проект предусматривает создание современного многофункционального комплекса с жилыми и общественными пространствами.

Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость строгого соблюдения стандартов качества и экологических норм и отметил, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.

По итогам поездки он дал поручения профильным городским службам и государственным органам по дальнейшему развитию инфраструктуры Бишкека и сопровождению значимых инвестиционных инициатив.