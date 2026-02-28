20:04
Экономика

Опыт ОАЭ применят для создания особого режима в финансовой зоне «Тамчи»

В целях реализации Закона «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков совершил рабочий визит в Дубай и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в Минэкономе.

В рамках визита состоялись встречи с руководством крупнейших международных финансовых центров — Abu Dhabi Global Market (ADGM) и Dubai International Financial Centre (DIFC). Стороны обсудили вопросы формирования независимой регуляторной среды, принципы функционирования специализированных финансовых судов и механизмы привлечения международных инвестиций.

Бакыт Сыдыков встретился с министром внешней торговли ОАЭ доктором Тани бин Ахмедом Аль Зейуди. Главы ведомств рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя государствами.

Рабочий визит обеспечил изучение передового международного опыта, который специалисты используют для дальнейшего институционального развития специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи».

  • Специальная финансовая инвестиционная территория (СФИТ) «Тамчи» — это созданная в 2025 году на Иссык-Куле зона с особым правовым налоговым и валютным режимом. Она ориентирована на привлечение иностранных инвестиций в работу с цифровыми активами, финансовые услуги и туризм. Резиденты зоны освобождаются от большинства налогов на 49 лет.
