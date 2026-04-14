Кабмин пересмотрел требования к членам Совета по управлению спецзоной «Тамчи»

В постановление кабинета министров «Об утверждении Порядка создания и организации деятельности Совета по управлению специальной финансовой инвестиционной территорией (СФИТ) «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» от 24 сентября 2025 года № 609 внесены изменения.

В целях оптимизации правового регулирования деятельности совета пересмотрели минимальный количественный состав. Теперь вместо семи членов будет пять.

Кроме того, согласно изменениям, одно лицо не может одновременно занимать должности председателя совета и руководителя управляющей компании.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

Ранее кабмин утвердил порядок обеспечения контроля, пропускного режима и оформления специальных виз для работы СФИТ «Тамчи».

Под строительство СФИТ «Тамчи» в Иссык-Кульском районе уже заложили капсулу. Чиновники рассчитывают, что создаваемая зона объединит международный капитал, финтех, IT-инициативы и современную логистику, используя потенциал региона и лучшие мировые практики глобальных финансовых центров.