12:07
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Кабмин пересмотрел требования к членам Совета по управлению спецзоной «Тамчи»

В постановление кабинета министров «Об утверждении Порядка создания и организации деятельности Совета по управлению специальной финансовой инвестиционной территорией (СФИТ) «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом» от 24 сентября 2025 года № 609 внесены изменения.

В целях оптимизации правового регулирования деятельности совета пересмотрели минимальный количественный состав. Теперь вместо семи членов будет пять.

Кроме того, согласно изменениям, одно лицо не может одновременно занимать должности председателя совета и руководителя управляющей компании.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

Ранее кабмин утвердил порядок обеспечения контроля, пропускного режима и оформления специальных виз для работы СФИТ «Тамчи».

Под строительство СФИТ «Тамчи» в Иссык-Кульском районе уже заложили капсулу. Чиновники рассчитывают, что создаваемая зона объединит международный капитал, финтех, IT-инициативы и современную логистику, используя потенциал региона и лучшие мировые практики глобальных финансовых центров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370214/
просмотров: 386
Версия для печати
14 апреля, вторник
12:03
Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагает спикер парламента Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагае...
12:00
В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
11:50
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
11:45
Конец эпохи сверхдержав