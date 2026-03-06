Генеральный консул Кыргызстана в Новосибирске Айбек Айдарбеков провел встречу с министром экономического развития региона Светланой Шарпф. Главной темой переговоров стало укрепление двусторонних туристических связей и увеличение количества поездок между двумя странами.

Дипломат подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего роста туристической активности. В частности, он сообщил, что в 2025 году число зарубежных гостей в КР составило около 21 миллиона человек. В свою очередь более 6,3 тысячи граждан Кыргызстана посетили Новосибирскую область с целью отдыха, бизнеса и образования.

Отмечено, что прямые авиаперевозки между столицами регионов, безвизовый въезд и упрощенный порядок пересечения границы существенно повышают доступность путешествий для населения двух стран.

Одной из перспективных инициатив станет запуск регулярных рейсов авиакомпании S7 из Новосибирска в поселок Тамчи на берегу озера Иссык-Куль, запланированный на лето 2026 года.

Кыргызстан привлекает российских туристов своими природными достопримечательностями: уникальные горные пейзажи, чистое озеро Иссык-Куль, крупнейший в мире ореховый лес Арсланбоб и древние города Бишкек, Ош и Нарын. Сейчас активно развивается инфраструктура для экотуризма, в том числе строится крупный горнолыжный комплекс в Иссык-Кульском регионе.

Кроме того, стороны затронули тему медицинского туризма. Высокий уровень здравоохранения в Сибири, доступная логистика и отсутствие языкового барьера способствуют развитию этого направления. Генеральный консул выразил намерение создать эффективную систему организации медицинских туров из КР, отмечено в публикации.

Достигнута договоренность об организации ознакомительного тура для представителей новосибирских туркомпаний в КР, чтобы они смогли ознакомиться с инфраструктурой и разработать новые туристические маршруты.