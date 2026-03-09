11:05
Экономика

Феликс Кулов предложил открыть в Бишкеке филиал финансовой зоны «Тамчи»

Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов предложил создать в Бишкеке филиал специальной финансово-инвестиционной территории «Тамчи». С инициативой он выступил в социальных сетях.

По его словам, запуск основной инфраструктуры СФИТ «Тамчи» на Иссык-Куле может занять до 10 лет, поэтому ключевые инвестиционные механизмы целесообразно начать внедрять уже сейчас — через создание филиала в столице.

Кулов предлагает открыть в Бишкеке «Бишкекский международный инвестиционный регистрационный центр — филиал СФИТ «Тамчи», который сможет выполнять финансово-юридические функции будущей инвестиционной территории.

Согласно предложенной модели, иностранные и отечественные инвесторы смогут получить статус резидента центра с гарантиями защиты капитала. При регистрации предполагается взнос в инвестиционный фонд, средства которого будут направляться на развитие инфраструктуры центра и привлечение международных специалистов.

Экономические и инвестиционные споры предлагается рассматривать на основе английского права с участием международных судей и арбитров. Для этого Кулов предлагает заключить межгосударственные соглашения, в частности с Великобританией, Сингапуром и ОАЭ.

В качестве примеров он привел международные финансовые центры в Дубае, Сингапуре и Астане, где действует английская правовая система и международный арбитраж, что позволило привлечь значительные объемы инвестиций.

По мнению политика, создание филиала в Бишкеке позволит быстрее запустить инвестиционные механизмы, привлечь международные банки и финтех-компании, укрепить доверие инвесторов и подготовить правовую инфраструктуру до полного запуска СФИТ «Тамчи».

Кулов также отметил, что подобный центр может стать сигналом для возвращения отечественного капитала и повышения доверия со стороны иностранных инвесторов.

По его оценке, филиал можно создать в течение одного года, если принять специальный закон, определить юрисдикцию английского права и создать международный арбитраж. Финансирование центра предлагается осуществлять за счет регистрационных и арбитражных сборов, а также сервисных услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365066/
