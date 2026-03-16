13:32
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает о сроках уплаты налога на нежилые объекты имущества.

По данным пресс-службы ведомства, налог уплачивается ежеквартально равными частями:

  • до 20 марта;
  • до 20 июня;
  • до 20 сентября;
  • до 20 декабря.

В соответствии с законодательством Налоговая служба проводит расчет и начисление налога  на недвижимое имущество. Налогоплательщики обязаны уплатить начисленную сумму в установленный срок.

Информация о начисленных налогах на недвижимое имущество будет доступна в кабинете налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg.

Отметим, что корректность начисления имущественных налогов напрямую зависит от актуальности данных, содержащихся в информационных системах государственных органов регистрации.

Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам сверить данные, указанные в правоустанавливающих документах на имущество, с данными Государственного учреждения «Кадастр».

Кроме того, владельцам налогооблагаемых объектов имущества рекомендуется проверить в кабинете налогоплательщика на правильность начисления налога на:

  • нежилые здания, помещения и сооружения;
  • земли населенных пунктов;
  • земли несельскохозяйственного назначения.

В случае выявления ошибочных или некорректных начислений следует обратиться в ГУ «Кадастр», а также в территориальные управления ГНС по месту нахождения объекта для уточнения и корректировки данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366114/
просмотров: 368
Версия для печати
16 марта, понедельник
13:31
Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Караколе под вопросом Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Каракол...
13:13
В Нарынской области прошел рейд «Опасный груз»
13:02
За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола
13:01
Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе
12:55
Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»