Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает о сроках уплаты налога на нежилые объекты имущества.
По данным пресс-службы ведомства, налог уплачивается ежеквартально равными частями:
- до 20 марта;
- до 20 июня;
- до 20 сентября;
- до 20 декабря.
В соответствии с законодательством Налоговая служба проводит расчет и начисление налога на недвижимое имущество. Налогоплательщики обязаны уплатить начисленную сумму в установленный срок.
Отметим, что корректность начисления имущественных налогов напрямую зависит от актуальности данных, содержащихся в информационных системах государственных органов регистрации.
Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам сверить данные, указанные в правоустанавливающих документах на имущество, с данными Государственного учреждения «Кадастр».
Кроме того, владельцам налогооблагаемых объектов имущества рекомендуется проверить в кабинете налогоплательщика на правильность начисления налога на:
- нежилые здания, помещения и сооружения;
- земли населенных пунктов;
- земли несельскохозяйственного назначения.
В случае выявления ошибочных или некорректных начислений следует обратиться в ГУ «Кадастр», а также в территориальные управления ГНС по месту нахождения объекта для уточнения и корректировки данных.