Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе

Государственная налоговая служба Кыргызстана напоминает о сроках уплаты налога на нежилые объекты имущества.

По данным пресс-службы ведомства, налог уплачивается ежеквартально равными частями:

до 20 марта;

до 20 июня;

до 20 сентября;

до 20 декабря.

В соответствии с законодательством Налоговая служба проводит расчет и начисление налога на недвижимое имущество. Налогоплательщики обязаны уплатить начисленную сумму в установленный срок.

Информация о начисленных налогах на недвижимое имущество будет доступна в кабинете налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg.

Отметим, что корректность начисления имущественных налогов напрямую зависит от актуальности данных, содержащихся в информационных системах государственных органов регистрации.

Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам сверить данные, указанные в правоустанавливающих документах на имущество, с данными Государственного учреждения «Кадастр».

Кроме того, владельцам налогооблагаемых объектов имущества рекомендуется проверить в кабинете налогоплательщика на правильность начисления налога на:

нежилые здания, помещения и сооружения;

земли населенных пунктов;

земли несельскохозяйственного назначения.

В случае выявления ошибочных или некорректных начислений следует обратиться в ГУ «Кадастр», а также в территориальные управления ГНС по месту нахождения объекта для уточнения и корректировки данных.