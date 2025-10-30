Санкции США. Зарубежные активы «Лукойла» купит нефтетрейдер Gunvor Group

Российская компания «Лукойл», попавшая под санкции США, приняла предложение Gunvor Group о покупке своих зарубежных активов и обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами... Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО «Лукойл» и его дочерних обществ», — сообщается в пресс-релизе.

Сумма сделки не уточняется. Заключение договора по сделке зависит от выполнения ряда условий, в том числе от получения разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Gunvor Group — международная энергетическая группа, один из крупнейших энергетических трейдеров по объему продаж, головной офис которой расположен в Швейцарии.

Компанию основали шведский предприниматель Турбьерн Тернквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко в 2000 году. В 2014 году Gunvor Group объявила о решении выйти из российских активов, а Геннадий Тимченко продал долю (43 процента) в компании.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля». За семь дней до этого аналогичные ограничения ввела Великобритания. Активы предприятий заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали месяц.