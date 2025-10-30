18:06
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Экономика

Санкции США. Зарубежные активы «Лукойла» купит нефтетрейдер Gunvor Group

Российская компания «Лукойл», попавшая под санкции США, приняла предложение Gunvor Group о покупке своих зарубежных активов и обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами... Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО «Лукойл» и его дочерних обществ», — сообщается в пресс-релизе.

Сумма сделки не уточняется. Заключение договора по сделке зависит от выполнения ряда условий, в том числе от получения разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Gunvor Group — международная энергетическая группа, один из крупнейших энергетических трейдеров по объему продаж, головной офис которой расположен в Швейцарии.

Компанию основали шведский предприниматель Турбьерн Тернквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко в 2000 году. В 2014 году Gunvor Group объявила о решении выйти из российских активов, а Геннадий Тимченко продал долю (43 процента) в компании.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля». За семь дней до этого аналогичные ограничения ввела Великобритания. Активы предприятий заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали месяц.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349140/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США
Санкционные, визовые и миграционные темы обсудил глава МИД КР с властями США
Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана
Россия просит ИКАО ослабить авиационные санкции
США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
18:00
Оградить себя от онлайн-мошенников поможет самозапрет на кредитование Оградить себя от онлайн-мошенников поможет самозапрет н...
17:47
Санкции США. Зарубежные активы «Лукойла» купит нефтетрейдер Gunvor Group
17:35
Шесть лет на посту: мэр Манаса хотел уйти, но Камчыбек Ташиев против
17:25
В Москве впервые вручили Международную премию «Евразия». Кыргызстан в списке
17:08
Разрешено ли в Бишкеке содержать лошадей и коров, рассказал вице-мэр