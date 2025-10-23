США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Скотта Бессента, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля», в то время как президент Дональд Трамп пытается положить конец боевым действиям.

Из официального пресс-релиза Минфина следует, что санкции вводятся из-за «отсутствия у РФ серьезной приверженности мирному процессу» прекращения войны против Украины.

Ведомство «призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня». С таким же заголовком сообщение Минфина опубликовал в соцсети Truth Social американский лидер.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, на которой он рассчитывал добиться от Москвы согласия прекратить огонь, отложена на неопределенное время — предположительно из-за отказа Кремля пойти на такие уступки.

Аналогичные санкции против двух российских нефтяных компаний неделей ранее ввела Великобритания.

Стоимость нефти Brent выросла более чем на 4 процента после объявления о санкциях Соединенных Штатов против «Роснефти» и «Лукойла».