10:08
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Экономика

США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Скотта Бессента, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля», в то время как президент Дональд Трамп пытается положить конец боевым действиям.

Из официального пресс-релиза Минфина следует, что санкции вводятся из-за «отсутствия у РФ серьезной приверженности мирному процессу» прекращения войны против Украины.

Ведомство «призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня». С таким же заголовком сообщение Минфина опубликовал в соцсети Truth Social американский лидер.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, на которой он рассчитывал добиться от Москвы согласия прекратить огонь, отложена на неопределенное время — предположительно из-за отказа Кремля пойти на такие уступки.

Аналогичные санкции против двух российских нефтяных компаний неделей ранее ввела Великобритания.

Стоимость нефти Brent выросла более чем на 4 процента после объявления о санкциях Соединенных Штатов против «Роснефти» и «Лукойла».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348157/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Встреча в Венгрии. Болгария предоставит воздушный коридор для самолета Путина
Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины
Полного контроля над ДНР для завершения конфликта с Киевом требует Москва — СМИ
Санкции. Запрета на въезд Путина в Европу на переговоры с Трампом не будет
Встреча Трампа и Зеленского: США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
«Томагавки» для Украины: Трамп заявил, что ракет много, но они нужны самим США
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
10:07
Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль стартовал Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестив...
09:51
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
09:45
В Бишкеке начался прогрев паропровода перед отопительным сезоном
09:41
В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины
09:38
Резервы Нацбанка Кыргызстана по золоту и валюте увеличены почти в 2,7 раза