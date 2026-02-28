До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане

В Кыргызстане в рамках госпрограммы предусмотрена поддержка начинающих предпринимателей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом развития предпринимательства управления политики бизнес-среды Министерства экономики и коммерции Нурбек Уметалиев.

По его словам, в начале 2026 года решением кабмина утвердили проект, рассчитанный до 2030-го.

«Стартапы будут поддерживать по различным направлениям — всего в программе предусмотрено около 20 направлений предпринимательской деятельности. На один проект можно получить до 1 миллиона сомов на 18 месяцев с льготным периодом до шести месяцев. После истечения каникул предприниматели начинают выплачивать процентную ставку», — сказал Нурбек Уметалиев.

Он добавил, что четыре коммерческих банка уже предоставляют кредиты.

Нурбек Уметалиев напомнил, что в 2025 году утвержден другой проект по поддержке стартапов, который реализуется Фондом развития предпринимательства. Там кредиты выдаются под 8 процентов и льготных режимов нет.