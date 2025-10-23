09:27
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Женское предпринимательство. В Гарантийном фонде выдали 440 гарантий

ОАО «Гарантийный фонд» выдало 440 гарантий на общую сумму 369 миллионов сомов, что позволило женщинам-предпринимателям получить кредиты на 1,5 миллиарда сомов.

По данным пресс-службы фонда, доля женских проектов составила 40 процентов от общего количества выданных гарантий. По сумме гарантий лидирует туристическая отрасль — 90 миллионов сомов. Также большая часть направлена в сельское хозяйство (64 процента) и торговлю (22 процента).

Фонд ранее также запустил ипотечный продукт «Келечек» — для приобретения жилья им уже воспользовались девять женщин.

Напомним, в 2025 году в Кыргызстане впервые на законодательном уровне закреплено понятие «женское предпринимательство».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348118/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Гарантий на более чем 2 миллиарда сомов выдали кыргызстанцам с начала года
Ипотечный продукт «Келечек»: Гарантийный фонд выдал 26 гарантий за четыре месяца
Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом Ассоциации исламских финансов
Ипотечный продукт «Келечек»: выдано гарантий на сумму 5,5 миллиона сомов
Как купить отечественное авто без первоначального взноса, рассказали чиновники
В Кыргызстане хотят создать резерв кадров из женщин-лидеров
Почти 8 тысяч предпринимателей получили гарантийную поддержку
Поддержка бизнеса: в КР запускают Кодекс финансирования предпринимательниц
Гарантийный фонд выдал экспортерам гарантий на 77 миллионов сомов
Нацбанк получит более 90 процентов прибыли Гарантийного фонда
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
23 октября, четверг
09:25
Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23...
09:02
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
08:45
Центр трудоустройства отправил еще одну группу кыргызстанцев на работу в Корею
08:26
Женское предпринимательство. В Гарантийном фонде выдали 440 гарантий
08:12
Первый слой асфальта уложен на автодороге Бишкек — Кант — Токмак
22 октября, среда
23:38
Эксперты назвали iPhone 17 Pro Max гаджетом с лучшей селфи-камерой
23:12
Во Франции ограбили еще один музей
22:47
Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей