Женское предпринимательство. В Гарантийном фонде выдали 440 гарантий

ОАО «Гарантийный фонд» выдало 440 гарантий на общую сумму 369 миллионов сомов, что позволило женщинам-предпринимателям получить кредиты на 1,5 миллиарда сомов.

По данным пресс-службы фонда, доля женских проектов составила 40 процентов от общего количества выданных гарантий. По сумме гарантий лидирует туристическая отрасль — 90 миллионов сомов. Также большая часть направлена в сельское хозяйство (64 процента) и торговлю (22 процента).

Фонд ранее также запустил ипотечный продукт «Келечек» — для приобретения жилья им уже воспользовались девять женщин.

Напомним, в 2025 году в Кыргызстане впервые на законодательном уровне закреплено понятие «женское предпринимательство».