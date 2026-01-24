11:55
Политика

Администрация Дональда Трампа рассматривает морскую блокаду Кубы

Администрация американского президента обсуждает возможность введения военно-морской блокады Кубы с целью остановить поставки нефти. Об этом сообщает Meduza.

Окончательное решение пока не принято — внутри администрации есть как сторонники, так и противники этой меры.

Блокаду поддерживает госсекретарь США Марко Рубио, однако часть чиновников опасается, что полное прекращение поставок нефти может привести к гуманитарному кризису на острове. Остановка поставок из Венесуэлы уже негативно сказалась на экономике Кубы.

Politico отмечает, что блокада рассматривается как один из вариантов давления на коммунистическое правительство Кубы. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Гавана больше не будет получать нефть и финансовую поддержку от Каракаса, и призвал кубинские власти пойти на сделку с Вашингтоном.
