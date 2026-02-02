18:19
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Американцы все чаще не одобряют курс Трампа — данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа во втором президентском сроке снизился до нового минимума. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.

Согласно данным исследования, положительно работу главы США оценивают 38 процентов американцев, тогда как 56 процентов заявили о своем неодобрении.

Таким образом, разрыв между одобряющими и не одобряющими деятельность президента достиг минус 18 процентов. Для сравнения: в начале второго срока этот показатель составлял около двух процентов.

Авторы публикации также отмечают ухудшение общественных настроений в динамике. К 378-му дню пребывания Трампа у власти доля граждан, считающих, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении, сократилась с 37 процентов до 31 процента. Одновременно выросла доля тех, кто уверен, что страна идет неверным курсом — с 50 процентов до 60 процентов.

Отдельное внимание уделяется снижению поддержки президента среди независимых избирателей — одной из ключевых электоральных групп. По данным YouGov, уровень одобрения Трампа среди независимых опустился до минимальных значений за весь период его второго срока.

Снижение рейтинга аналитики связывают прежде всего с неудовлетворенностью американцев выполнением двух ключевых предвыборных обещаний президента — сдерживанием инфляции и прекращением потока нелегальной иммиграции. 

Значительная часть респондентов считает, что администрация не добилась ощутимых результатов ни по одному из этих направлений.

Кроме того, негативное влияние на общественное мнение оказывает внешнеполитическая повестка. Согласно ряду опросов, почти половина американцев критически оценивает курс Белого дома по вопросам международной безопасности, включая подход к войне в Украине.

Эксперты отмечают, что столь высокий уровень общественного недовольства на раннем этапе второго срока может осложнить продвижение президентских инициатив и усилить позиции оппозиции в Конгрессе накануне промежуточных выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360254/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Администрация Дональда Трампа рассматривает морскую блокаду Кубы
Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света
Трамп может предложить по $1 миллиону каждому жителю Гренландии — СМИ
Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»
Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»
Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по ситуации в Газе
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
Трамп не против, если Мария Мачадо передаст ему свою Нобелевскую премию мира
Состояние Дональда Трампа выросло после возвращения в Белый дом — СМИ
Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
18:07
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов ал...
18:05
Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
18:04
Инноваторы ШОС. Молодых кыргызстанцев приглашают на конкурс
18:01
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
17:58
Минэкономики не планирует возвращать оплату за обслуживание в кафе и ресторанах