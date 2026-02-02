Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа во втором президентском сроке снизился до нового минимума. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.

Согласно данным исследования, положительно работу главы США оценивают 38 процентов американцев, тогда как 56 процентов заявили о своем неодобрении.

Таким образом, разрыв между одобряющими и не одобряющими деятельность президента достиг минус 18 процентов. Для сравнения: в начале второго срока этот показатель составлял около двух процентов.

Авторы публикации также отмечают ухудшение общественных настроений в динамике. К 378-му дню пребывания Трампа у власти доля граждан, считающих, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении, сократилась с 37 процентов до 31 процента. Одновременно выросла доля тех, кто уверен, что страна идет неверным курсом — с 50 процентов до 60 процентов.

Отдельное внимание уделяется снижению поддержки президента среди независимых избирателей — одной из ключевых электоральных групп. По данным YouGov, уровень одобрения Трампа среди независимых опустился до минимальных значений за весь период его второго срока.

Снижение рейтинга аналитики связывают прежде всего с неудовлетворенностью американцев выполнением двух ключевых предвыборных обещаний президента — сдерживанием инфляции и прекращением потока нелегальной иммиграции.

Значительная часть респондентов считает, что администрация не добилась ощутимых результатов ни по одному из этих направлений.

Кроме того, негативное влияние на общественное мнение оказывает внешнеполитическая повестка. Согласно ряду опросов, почти половина американцев критически оценивает курс Белого дома по вопросам международной безопасности, включая подход к войне в Украине.

Эксперты отмечают, что столь высокий уровень общественного недовольства на раннем этапе второго срока может осложнить продвижение президентских инициатив и усилить позиции оппозиции в Конгрессе накануне промежуточных выборов.