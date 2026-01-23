Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света

Кризис вокруг возможной аннексии Гренландии показал, насколько уязвимым оказался Европейский союз перед давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Несмотря на экономическую и политическую мощь, ЕС на протяжении последних лет демонстрировал слабость и неспособность к жесткому ответу, чем Белый дом активно пользовался, пишет Der Spiegel.

По данным издания, поведение европейских лидеров — от заигрываний с Трампом до односторонних торговых уступок — лишь укрепило его убеждение, что на Европу можно давить. Очередным примером стала угроза ввести пошлины против ряда стран ЕС в обмен на «сделку» по Гренландии, которая принадлежит Дании — союзнику США по НАТО.

Хотя Вашингтон впоследствии формально отступил от этих угроз, в Европе сомневаются в долгосрочности подобных обещаний. Сам Трамп продолжает открыто заявлять, что ожидает «добровольных уступок» со стороны европейцев, а отказ воспринимает как враждебный шаг.

США — больше не гарант безопасности

Как отмечает Der Spiegel, при Трампе США фактически перестали быть для Европы надежным партнером. Его внешняя политика, ориентированная на давление и шантаж, сближает его подход с логикой сфер влияния, характерной для России и Китая.

За последние десятилетия Европа стала в значительной степени зависимой от США, утратив ключевые элементы стратегической автономии. У ЕС нет собственных истребителей пятого поколения, сопоставимых с американскими, отсутствует единая оборонная политика, совместное ядерное сдерживание и технологические гиганты, способные конкурировать с США в сфере ИИ и цифровых платформ.

Оборона: слабое место Европы

Особенно уязвимой остается оборонная сфера. Большинство европейских стран закупают американское вооружение, включая истребители F-35, которые, по оценкам экспертов, могут быть технически заблокированы США в случае политического конфликта.

Европейские армии разрознены и используют почти 180 различных типов вооружений, тогда как США обходятся примерно 30 ключевыми системами. В случае крупного конфликта это превращается в логистический кошмар.

Эксперты все чаще говорят о необходимости радикальных решений:

создания единого механизма закупок вооружений;

отказа от принципа единогласия в вопросах обороны;

формирования настоящего европейского военного командования.

Ядерный вопрос и новая архитектура безопасности

Отдельное внимание авторы уделяют проблеме ядерного сдерживания. Надежды на американский «ядерный зонтик» при администрации Трампа в Европе считают иллюзией. В качестве возможных решений обсуждается либо расширение французского ядерного щита на весь ЕС, либо формирование новой коалиции ключевых стран — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины — для обеспечения коллективной безопасности.

Обе идеи остаются политически чувствительными и юридически сложными, однако бездействие, по мнению авторов, делает Европу уязвимой перед шантажом со стороны ядерной России.

Фото Daniel Torok / The White House / ZUMAPRESS / picture alliance via Der Spiegel

Экономический гигант, который не умеет бить

При этом ЕС обладает значительными рычагами давления, которые до сих пор почти не использует. Экономика Евросоюза — вторая в мире, рынок насчитывает около 450 миллионов потребителей, а ВВП превышает 18 триллионов евро.

Der Spiegel указывает, что США критически зависят от европейского рынка, особенно в сфере цифровых услуг. До 68 процентов программного обеспечения ЕС закупает у американских компаний, а дефицит ЕС в торговле услугами с США составляет около $95 миллиардов в год.

Кремниевая долина, по версии авторов, сильно зависит от европейского рынка, и именно это — рычаг, который ЕС почти не использует.

В качестве примеров перечисляются идеи:

жесткое применение европейских цифровых правил к американским платформам и санкции за нарушения;

цифровой налог как инструмент давления на техгигантов;

более самостоятельная финансовая политика, включая усиление роли евро во внешних расчетах.

Среди потенциальных шагов также называются перевод расчетов во внешней торговле в евро, пересмотр роли доллара, возвращение европейских золотых резервов из США и использование финансовой инфраструктуры ЕС как политического инструмента.

Между тем у Европы есть чувствительные рычаги влияния. Один из них — платежная система SWIFT, расположенная в Бельгии и обслуживающая банки более чем 200 стран. Другой — золотовалютные резервы. Только Германия хранит в США около 1 тысячи 236 тонн золота рыночной стоимостью примерно 180 миллиардов евро.

Трамп как шанс для Европы

Издание приходит к выводу, что Европа переживает самый опасный период со времен холодной войны.Но несмотря на угрозы политика Трампа может стать катализатором возрождения ЕС. Его действия делают токсичными правопопулистские партии Европы, ранее заигрывавшие с Вашингтоном. В Германии и Франции ультраправым становится все сложнее объяснять симпатии к президенту США, открыто угрожающему европейскому суверенитету.

Фото из интернета. Трамп против Европы

Der Spiegel подчеркивает, что Европа стоит перед выбором: либо продолжить политику уступок и рискнуть превратиться в зависимого вассала США, либо впервые со времен Второй мировой войны выстроить полноценную стратегическую автономию — в обороне, экономике и технологиях.

По мнению авторов, отказ от иллюзий, усиление политической интеграции и готовность к жестким решениям — единственный способ для ЕС выстоять в мире, который формируется при Дональде Трампе.