Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света

Кризис вокруг возможной аннексии Гренландии показал, насколько уязвимым оказался Европейский союз перед давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Несмотря на экономическую и политическую мощь, ЕС на протяжении последних лет демонстрировал слабость и неспособность к жесткому ответу, чем Белый дом активно пользовался, пишет Der Spiegel.
По данным издания, поведение европейских лидеров — от заигрываний с Трампом до односторонних торговых уступок — лишь укрепило его убеждение, что на Европу можно давить. Очередным примером стала угроза ввести пошлины против ряда стран ЕС в обмен на «сделку» по Гренландии, которая принадлежит Дании — союзнику США по НАТО.
Хотя Вашингтон впоследствии формально отступил от этих угроз, в Европе сомневаются в долгосрочности подобных обещаний. Сам Трамп продолжает открыто заявлять, что ожидает «добровольных уступок» со стороны европейцев, а отказ воспринимает как враждебный шаг.
США — больше не гарант безопасностиКак отмечает Der Spiegel, при Трампе США фактически перестали быть для Европы надежным партнером. Его внешняя политика, ориентированная на давление и шантаж, сближает его подход с логикой сфер влияния, характерной для России и Китая.
За последние десятилетия Европа стала в значительной степени зависимой от США, утратив ключевые элементы стратегической автономии. У ЕС нет собственных истребителей пятого поколения, сопоставимых с американскими, отсутствует единая оборонная политика, совместное ядерное сдерживание и технологические гиганты, способные конкурировать с США в сфере ИИ и цифровых платформ.
Оборона: слабое место ЕвропыОсобенно уязвимой остается оборонная сфера. Большинство европейских стран закупают американское вооружение, включая истребители F-35, которые, по оценкам экспертов, могут быть технически заблокированы США в случае политического конфликта.
Европейские армии разрознены и используют почти 180 различных типов вооружений, тогда как США обходятся примерно 30 ключевыми системами. В случае крупного конфликта это превращается в логистический кошмар.
Эксперты все чаще говорят о необходимости радикальных решений:
- создания единого механизма закупок вооружений;
- отказа от принципа единогласия в вопросах обороны;
- формирования настоящего европейского военного командования.
Ядерный вопрос и новая архитектура безопасностиОтдельное внимание авторы уделяют проблеме ядерного сдерживания. Надежды на американский «ядерный зонтик» при администрации Трампа в Европе считают иллюзией. В качестве возможных решений обсуждается либо расширение французского ядерного щита на весь ЕС, либо формирование новой коалиции ключевых стран — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины — для обеспечения коллективной безопасности.
Обе идеи остаются политически чувствительными и юридически сложными, однако бездействие, по мнению авторов, делает Европу уязвимой перед шантажом со стороны ядерной России.
Экономический гигант, который не умеет битьПри этом ЕС обладает значительными рычагами давления, которые до сих пор почти не использует. Экономика Евросоюза — вторая в мире, рынок насчитывает около 450 миллионов потребителей, а ВВП превышает 18 триллионов евро.
Der Spiegel указывает, что США критически зависят от европейского рынка, особенно в сфере цифровых услуг. До 68 процентов программного обеспечения ЕС закупает у американских компаний, а дефицит ЕС в торговле услугами с США составляет около $95 миллиардов в год.
Кремниевая долина, по версии авторов, сильно зависит от европейского рынка, и именно это — рычаг, который ЕС почти не использует.
В качестве примеров перечисляются идеи:
- жесткое применение европейских цифровых правил к американским платформам и санкции за нарушения;
- цифровой налог как инструмент давления на техгигантов;
- более самостоятельная финансовая политика, включая усиление роли евро во внешних расчетах.
Среди потенциальных шагов также называются перевод расчетов во внешней торговле в евро, пересмотр роли доллара, возвращение европейских золотых резервов из США и использование финансовой инфраструктуры ЕС как политического инструмента.
Между тем у Европы есть чувствительные рычаги влияния. Один из них — платежная система SWIFT, расположенная в Бельгии и обслуживающая банки более чем 200 стран. Другой — золотовалютные резервы. Только Германия хранит в США около 1 тысячи 236 тонн золота рыночной стоимостью примерно 180 миллиардов евро.
Трамп как шанс для ЕвропыИздание приходит к выводу, что Европа переживает самый опасный период со времен холодной войны.
Но несмотря на угрозы политика Трампа может стать катализатором возрождения ЕС. Его действия делают токсичными правопопулистские партии Европы, ранее заигрывавшие с Вашингтоном. В Германии и Франции ультраправым становится все сложнее объяснять симпатии к президенту США, открыто угрожающему европейскому суверенитету.
Der Spiegel подчеркивает, что Европа стоит перед выбором: либо продолжить политику уступок и рискнуть превратиться в зависимого вассала США, либо впервые со времен Второй мировой войны выстроить полноценную стратегическую автономию — в обороне, экономике и технологиях.
По мнению авторов, отказ от иллюзий, усиление политической интеграции и готовность к жестким решениям — единственный способ для ЕС выстоять в мире, который формируется при Дональде Трампе.