Трамп не стал извиняться за публикацию в его соцсети расистского видео с Обамой

Отвечая на брифинге в Белом доме вечером 6 февраля журналистам, будет ли он извиняться перед экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель за пост с роликом, где они оба изображались в виде обезьян, Дональд Трамп ответил: «Нет, я не совершил ошибки». Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам американского лидера, сам он посмотрел лишь начало видео, хотя предположил — в конце может быть что-то, «что не понравится людям».

«Мне бы это тоже не понравилось, но я этого не видел», — подчеркнул он и добавил, что осуждает расистские фрагменты видео.

Вызвавшее скандал 62-секундное видео появилось в принадлежащей Дональду Трампу соцсети Truth Social вечером 5 февраля и было посвящено теории заговора, согласно которой он выиграл выборы 2020 года, но результаты голосования якобы были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. В финале ролика появляется изображение Барака Обамы и его жены Мишель — их лица наложены на фигуры обезьян, а фоном звучит популярная песня The Lion Sleeps Tonight — часть саундтрека к анимационному фильму «Король Лев».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт первоначально оправдала публикацию ролика, заявив, что он всего лишь представляет республиканца Дональда Трампа в образе короля джунглей, а демократов — как персонажей этого мультфильма. Примерно через 12 часов видео удалили, а в Белом доме сделали новое заявление, что оно опубликовано одним из сотрудников по ошибке.
