Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Испания ответила Трампу

Испания выступает против «катастрофы человечества» — продолжающейся войны с Ираном, заявил Педро Санчес в телеобращении к испанской нации, пишет DW.

Премьер-министр Испании призвал не повторять «ошибки прошлого», подразумевая вторжение международной коалиции с участием США в Ирак в 2003 году, которое, по его словам, не достигло заявленных целей, но привело к нестабильности в регионе и ухудшению жизни его жителей.

«Позицию правительства Испании можно выразить словами «нет войне». Мы не будем соучастниками того, что наносит ущерб миру и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из-за страха возмездия... Именно так начинаются большие бедствия человечества... Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов», — заявил Педро Санчес, утверждая, что его позицию разделяют «многие другие правительства» и «миллионы граждан по всей Европе, Северной Америке и Ближнему Востоку, которые не хотят новых войн и неопределенности завтра».

Накануне американский президент Дональд Трамп пообещал «оборвать всю торговлю» с Испанией. Он назвал эту страну «ужасной» после отказа Педро Санчеса в предоставлении США разрешения на использование своих военных баз для ударов по Ирану. Мадрид обосновал отказ «неоправданной и опасной военной интервенцией».